A jóvenes los bajaron de carro para atacarlos brutalmente a balazos

Un hecho de extrema violencia es investigado por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), luego de que dos jóvenes resultaran heridos a balazos.

Los muchachos fueron atacados a balazos. Foto: Albert Marín, ilustrativa (Albert Marín)

El caso ocurrió la noche del lunes en Higuito de Desamparados.

LEA MÁS: Un muchacho y su papá son los dos hombres ejecutados en La Uruca

Según las primeras investigaciones del OIJ, dos muchachos de apellidos Grijalba, de 19 años, y Mata, de 23 años, viajaban en un carro por esa zona cuando fueron interceptados por varios hombres que los bajaron del carro y después de tirarlos al suelo les dispararon en un montón de ocasiones.

Las balas alcanzaron a Grijalba en las piernas y en la mano derecha. Mientras que Mata fue herido en las piernas.

Según trascendió, a los jóvenes les gritaron varias amenazas.

Ambos fueron trasladados de urgencia a la clínica Marcial Fallas en Desamparados.

LEA MÁS: Tragedia en carretera: sueño de trabajar para mamá de 4 hijos duró solo un mes

Los agentes del OIJ tratan de determinar las causas por las que se dio la agresión, los vecinos de la comunidad estaban muy asustados, pues se escucharon múltiples detonaciones.

Los investigadores realizaron una inspección en la zona de la balacera para dar con evidencias que les permita la captura de los sospechosos.