Chinchón le habría dado brete a su familia en banda narco, esta sería la función de cada uno

Miembros de su familia serían las personas de confianza del supuesto líder de una banda narco

Por Adrián Galeano Calvo
12/08/2025/ Allanamientos Guararí de Heredia / foto John Durán
La banda fue desarticulada por medio de 12 allanamientos. Foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

Un hombre apellidado Figueroa, alias “Chinchón”, le habría dado brete a su familia dentro del supuesto grupo narco que lideraba en Heredia, incluso les habría asignado funciones muy importantes.

Así lo dio a conocer Randall Zúñiga, director del OIJ, quien explicó que Figueroa, al parecer, trabaja de la mano junto a su esposa, sus suegros y sus tres cuñados, quienes eran sus personas de confianza.

“Esta persona está siendo detenida junto con su esposa, además de eso junto con sus suegros, quienes de acuerdo a la investigación se dedicarían a la legitimación de capitales.

“También se le están deteniendo a tres cuñados, quienes se encargarían presuntivamente de la parte logística, es decir, proveer armas, recoger dineros, ubicar puntos y demás”, detalló Zúñiga.

Estas personas forman parte de los 13 sospechosos que el OIJ detuvo la mañana de este martes por medio de 12 allanamientos que realizó en puntos como San Francisco de Heredia, San Roque de Grecia en Alajuela y Desamparados de San José.

Además de ser vinculados con la venta de drogas, la agrupación criminal también es ligada con préstamos gota a gota, cobro de peajes a los vecinos y apropiación forzosa de propiedades.

Según el OIJ, la banda de Chinchón estaba tomando fuerza en esa zona debido al vacío que dejó el grupo criminal de los Menani, el cual fue desarticulado por la Policía Judicial hace 5 meses.

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

