Hombre fue víctima de una cruel muerte en medio de supuesta discusión

Un hombre fue víctima de una despiadada muerte tras una aparente discusión que habría tenido con otro sujeto.

El hombre falleció de una puñalada en el pecho.

En medio de dicho altercado, el otro sujeto habría sacado un cuchillo, el cual al parecer usó para acabar con la vida del hombre.

La Cruz Roja informó que fueron alertados sobre la situación, la cual ocurrió en San Luis de Upala, en Alajuela, a eso de las 8:15 p.m. de este lunes.

Una ambulancia fue enviada a la escena y, a su llegada, el personal paramédico encontró al hombre sin vida y con una puñalada en el pecho.

De momento las autoridades no han dado a conocer una versión preliminar sobre lo sucedido, lo que trascendió de forma extraoficial es que una persona habría sido detenida, pero esto no ha sido confirmado por el OIJ.