Bomberos fueron sorprendidos por balacera que terminó en sangriento crimen frente a Cosevi

Los ahora fallecidos habrían sido atacados desde otro vehículo. Foto José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

Dos funcionarios del Cuerpo de Bomberos, que se encontraban realizando un trabajo de inspección, fueron sorprendidos por el estruendo de una violenta balacera, la cual terminó en un doble homicidio.

El aterrador hecho ocurrió a las 3:39 p.m. de este lunes en La Uruca, en San José, al frente de las instalaciones del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi).

De acuerdo con información brindada por de zonas de riesgo industriales, fueron sorprendidos por una balacera que ocurrió a escasos 200 metros de donde se encontraban.

Según las autoridades, el objetivo del ataque fue un carro negro que estaba estacionado a un lado de la calle.

Pese a la acción de los bomberos ambos hombres murieron dentro del carro. Foto José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

“En ese momento se acercaron al vehículo y encontraron a dos hombres con varios impactos de bala dentro del mismo, por lo que coordinaron con la unidad de soporte avanzado de vida, la cual realizó la valoración de ambos hombres”, detalló el Cuerpo de Bomberos.

Pese a que los bomberos se encontraban muy cerca de donde ocurrió la balacera, ya no había nada qué hacer por los dos hombres, quienes fueron declarados sin signos vitales por personal de la Cruz Roja.

De momento, las autoridades no han brindado una versión preliminar de cómo ocurrió el ataque ni las identidades de los ahora fallecidos.

Lo único que trascendió es que el vehículo en el que murieron los dos hombres aparece registrado a nombre de una mujer apellidada Salas, se desconoce si esta tiene relación con las víctimas.