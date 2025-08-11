Sucesos

Hombres son ejecutados dentro de carro frente a Cosevi en La Uruca

El violento crimen ocurrió a plena luz del día y causó conmoción entre las personas que se encontraban cerca

Por Adrián Galeano Calvo
Dos hombres fallecidos al ser baleados frente a Cosevi, La uruca. Foto: Captura de video Bomberos
Dos hombres fallecidos al ser baleados frente a Cosevi, La uruca. Foto: Captura de video Bomberos (Captura de video Bomberos/Captura de video Bomberos)

Un aterrador crimen ocurrió a plena luz del día de este lunes en La Uruca, en San José, pues dos hombres murieron dentro de un carro tras ser atacados a balazos.

Así lo confirmó la Cruz Roja ante una consulta hecha por La Teja, indicando que el doble homicidio ocurrió a las 3:39 p.m. frente a las instalaciones del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi).

“Informan de dos hombres adultos heridos por arma de fuego, están dentro de un vehículo y ambos se encuentran sin signos vitales”, informó Cruz Roja.

De momento las autoridades no han brindado a conocer una versión preliminar de cómo ocurrieron los hechos ni las identidades de los ahora fallecidos.

doble homicidio frente a CoseviDoble homicidio en la Uruca
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

