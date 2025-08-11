Hombres son ejecutados dentro de carro frente a Cosevi en La Uruca

Un aterrador crimen ocurrió a plena luz del día de este lunes en La Uruca, en San José, pues dos hombres murieron dentro de un carro tras ser atacados a balazos.
Así lo confirmó la Cruz Roja ante una consulta hecha por La Teja, indicando que el doble homicidio ocurrió a las 3:39 p.m. frente a las instalaciones del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi).
“Informan de dos hombres adultos heridos por arma de fuego, están dentro de un vehículo y ambos se encuentran sin signos vitales”, informó Cruz Roja.
De momento las autoridades no han brindado a conocer una versión preliminar de cómo ocurrieron los hechos ni las identidades de los ahora fallecidos.