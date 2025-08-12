Violento ataque con puñal a taxista: pasajeros lo hicieron vivir momentos de horror

Un taxista vivió momentos de terror la madrugada de este martes, al ser atacado por dos pasajeros que él mismo había recogido minutos antes.

El taxista fue herido por los delincuentes. Foto: Ilustrativa (Rafael Pacheco Granados)

Según informó el Organismo de Investigación Judicial, los sospechosos abordaron el taxi en el centro de Alajuela y pidieron un viaje hasta barrio San José. Sin embargo, en medio del recorrido, sacaron un arma blanca, lo intimidaron y lo apuñalaron en el tórax.

El conductor, identificado con el apellido Oporta, de 50 años, quedó gravemente herido mientras los atacantes le robaban todas sus pertenencias antes de huir.

Una unidad de la Cruz Roja llegó rápidamente al lugar y trasladó al taxista en condición crítica al hospital San Rafael de Alajuela.

El caso permanece en investigación para dar con los sospechosos de la violenta agresión.