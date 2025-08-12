OIJ busca a dos sicarios por violento crimen de padre e hijo en La Uruca

Dos sicarios son buscados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) por el violento crimen de un padre y su hijo en La Uruca.

Uno de los pistoleros se encargó de matar a las dos víctimas. Foto: José Cordero (Jose Cordero/José Cordero)

Las víctimas fueron identificadas como Taylor Herrera Torres, de 28 años, y su padre, Jonathan Adrián Herrera Campos, de 45 años.

El asesinato ocurrió frente al Cosevi.

El OIJ indicó este martes que el vehículo era conducido por Jonathan cuando fueron interceptados por al menos dos sujetos que viajaban en una motocicleta. El acompañante de la moto habría sido el encargado de abrir fuego en repetidas ocasiones contra los Herrera, dejándolos sin vida en el sitio.

Ambos presentaban múltiples impactos de bala en la espalda, el pecho y el abdomen, según confirmaron los agentes de la Sección de Homicidios del OIJ.

Tras el ataque, los sospechosos escaparon y se mantienen en fuga.

Las autoridades realizaron en el lugar una inspección ocular y recolectaron varios indicios balísticos, los cuales fueron enviados a los laboratorios forenses para su análisis.

El OIJ continúa con la investigación para esclarecer el móvil del crimen y dar con el paradero de los responsables. Si usted sabe algo sobre el caso, no dude en llamar al 800-8000645.

Jonathan era vecino de Tirrases de Curridabat y, según el Tribunal Supremo de Elecciones, era padre de seis hijos, de los cuales Taylor era su hijo mayor.