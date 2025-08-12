La increíble forma en que el OIJ atrapó al principal sospechoso de dejar huérfanos a 2 niños

Mónica Chaves Solano era madre de dos niños, de 6 y 8 años. Foto Facebook. (Facebook/Mónica Chaves Solano, era madre de dos niños de 6 y 8 años. Foto Facebook.)

El principal sospechoso de asesinar a Mónica Chaves Solano, la joven madre de 25 años, ya está en manos del OIJ de Cartago.

El sujeto de apellido Solano, de 24 años, llegó por sus propios medios al Tribunal Penal de Cartago, la mañana de este martes 12 de agosto.

Trascendió que el hombre llegó a interponer una denuncia por un supuesto asalto.

En sus manos y cara tiene marcas de golpes.

Las autoridades judiciales ya le seguían los pasos a esta persona y, de inmediato, ordenaron la detención.

De acuerdo con autoridades judiciales, cerca de donde quedó el cuerpo de Mónica se encontró un bolso con pertenencias de un hombre que, en apariencia, serían de este sujeto.

Durante la tarde de este martes le van a allanar la vivienda en busca de elementos que lo relacionen con este triste hecho.

Viviana Solano, tía de la joven, mencionó lo último que vivió Mónica antes de sufrir el cruel ataque.

“Yo estoy pasando una situación con un hijo mío, que está internado en el hospital del INS, y cuando yo iba para el hospital a hacer cambio, ella estaba sentada comiendo con sus chiquitos, y me dijo: ‘Tía, me llamas, cualquier cosa me avisas’. Ella estaba contenta compartiendo con los hijos”, recordó Solano.

Ese último momento de felicidad que Mónica vivió junto con sus amados hijos, una chiquita de 6 años y un niño de 8, se dio la tarde del pasado sábado, horas antes de que le arrebataran la vida.

El atroz homicidio de Chaves salió a la luz la mañana de este domingo, cuando a eso de las 8:20 a. m., las autoridades fueron alertadas sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer dentro del parque de juegos infantiles del proyecto Blanquillo, en San Rafael de Oreamuno, en Cartago.

“Los compañeros recibieron el reporte sobre el hallazgo de un cuerpo por parte de oficiales de la Fuerza Pública, a las 9 a. m. La ahora fallecida presentaba una herida por arma blanca en el abdomen, y el caso se mantiene bajo investigación”, informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El cuerpo de Mónica fue encontrado en el parque infantil, a pocos metros de su casa. Foto Facebook. (Facebook/El cuerpo de la mujer fue encontrado en el parque infantil. Foto Facebook.)

El terrible crimen ocurrió a escasos metros de la casa en la que Mónica tenía tiempo de vivir junto con su tía, quien recibió la amarga noticia por medio de una llamada telefónica, cuando se encontraba en el hospital junto a su hijo.

El crimen causó gran consternación entre los vecinos. Foto Informa Churuca 5. (Facebook/El cuerpo de la mujer fue encontrado en un parque infantil en San Rafael de Oreamuno. Foto Informa Churuca 5.)

