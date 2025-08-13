Sucesos

Dos niños fueron testigos de la muerte de una mujer que sería su mamá

El fatal accidente ocurrió en Quebrada Amarilla, sobre la Costanera sur

Por Alejandra Morales

Una mujer de aproximadamente 34 años, falleció al ser atropellada por un carro en Quebrada Amarilla, en el Pacífico Central, sobre la carretera Costanera Sur, ruta 34.

Esta tragedia habría ocurrido frente a dos niños, quienes al parecer, serían los hijos de la víctima.

La fatalidad sucedió cerca del antiguo súper La Flor.

Accidente de tránsito rumbo a Playa Bonita el Miércoles Santo del 2025
El fatal accidente ocurrió en Quebrada Amarilla, sobre la Costanera sur. Foto: Ilustrativa (Cortesía Cruz Roja/Cortesía Cruz Roja)

En la central de la Cruz Roja confirmaron que recibieron la alerta a las 7:51 p. m. de este martes 12 de agosto.

De acuerdo con la información que manejan las autoridades, la víctima se disponía a cruzar cuando sucedió la desgracia, sobre una recta de poca iluminación, por un carro que iba a alta velocidad.

Al parecer, la fallecida no era de la zona, sino que más bien andaba paseando; no obstante esa versión es investigada por los judiciales.

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

