Mamá asegura que hijo fallecido en terrible accidente le habló en sueños

Doña Jenny Porras ha tenido que ser muy fuerte desde que un conductor, aparentemente borracho, le arrebató a su hijo menor, David Vargas Porras, de 21 años. Ella nos contó que su hijo le ha hablado en sueños.

El accidente ocurrió cuando David Vargas iba para su casa. Fotos: Jenny Porras (Jenny Porras/Cortesía)

“Desde que mi hijo murió, me ha hablado dos veces en sueños; ha sido tan duro porque éramos tan unidos. En uno de los sueños él me habló y me dijo: ‘Mami, yo estoy bien, ore por Keylor y Joselyn (sus hermanos)’”, recordó.

Ese sueño le dio mucha paz a doña Jenny, pues, asegura que en medio de ese dolor, soñar con su hijo, la hizo saber que él no solo fue su ángel en la tierra, sino también en el cielo.

“Dios nos da oportunidades en la vida, Dios no se lleva almas que no le pertenecen y siento que se llevó a mi hijo en su momento. Mi hijo era muy especial, muchas personas lo querían y cuando partió vimos eso en el amor y el apoyo que recibimos”, dijo.

La mamá también tuvo otro sueño, pero asegura que fue muy extraño.

David falleció el 11 de mayo del 2019 en Parrita, cuando iba con su amigo Mario Barrientos Chaves, de 39 años, y un conductor les invadió el carril, y eso provocó un terrible accidente en el que los dos perdieron la vida.

En seis años el caso fue a audiencia preliminar, pero no se ha fijado fecha para ir a juicio y la mamá afirma que al conductor, luego de pagar una fianza, hasta le devolvieron el pasaporte y, desde marzo del 2023, se fue del país, según confirmó Migración.

Ella no pierde la esperanza de que se haga justicia, aunque siente que todo está en su contra.

Doña Jenny en su casa atesora una guitarra que su hijo tocaba y que ella le había regalado. También un reloj que se había comprado antitos del accidente.

David Vargas Porras fallecido en accidente de tránsito (Jenny/Cortesía)

A esta mamá una de las cosas que más le duele es que varias veces se topó al conductor que le arrebató la vida a su hijo y asegura que lo vio tomando.

“En mi mente solo podía pensar que no aprendió, es difícil ver que mi hijo no está y que él (sospechoso) sigue con su vida normal”, dijo.