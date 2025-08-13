Seis años sin justicia por trágico accidente: esta es la indignante razón por la que acusado huyó

David Vargas Porras soñaba con llevar a su mamá a San Carlos. (Jenny/Cortesía)

Una mamá lleva seis años esperando justicia por el terrible accidente que cobró la vida de dos hombres, uno de ellos era su hijo.

A ella le indigna la razón por la que el sospechoso pudo darse a la fuga y cada vez se ve más lejos la posibilidad de ir a juicio.

Doña Jenny Porras es la mamá de David Vargas Porras, un joven de 21 años que falleció el 11 de mayo del 2019 junto a su amigo y compañero de trabajo Mario Barrientos Chaves, de 39 años, en Parrita.

Porras es oficial de la Fuerza Pública, ella trabaja en los programas preventivos, oficio que le ayuda a mantener su mente ocupada con los niños y actividades en las que trabaja, pero asegura que el dolor la acompaña día a día.

Ella nos contó que su hijo trabajaba en el Hotel Palma Real, el día de la desgracia se fue a ayudarle a una muchacha que le gustaba a pasarse de casa, su amigo Mario lo acompañó, ellos andaban en el carro de doña Jenny.

“Mi hijo andaba en Los Ángeles de Parrita como a 4 kilómetros, él me escribió a la 1:45 de la mañana para preguntarme si al día siguiente yo tenía algo que hacer, porque sabía que yo iba a la Universidad, pero le dije que me iba a quedar porque teníamos un perrito muy mal y mejor iba a ir al veterinario”, contó.

El conductor del pick up aparentemente estaba borracho. (Jenny Porras/Cortesía)

“Yo le pregunté qué por qué y me dijo que por nada y que ya iba para la casa, entonces me volví a acostar, ese mensaje, lamentablemente, lo borré, fue el último”.

Una llamada despertó a la mamá, era su hermano, para decirle que necesitaba que David se fuera para el hotel donde trabajaba.

“Me dijo que no contestaba, yo pensé que llegó bien y estaba dormido, por mi trabajo estoy en un chat y vi que decían que hubo un accidente con dos muertos, pero me levanté, y lo fui a buscar, no estaba en su cuarto”, narra.

David no contestaba, su mamá volvió a ver el chat y temiendo lo peor llamó a la delegación donde trabaja, que es la misma que atendió el accidente para ver si sabían quiénes eran las víctimas.

David Vargas Porras fallecido en un terrible accidente de tránsito junto a un compañero de trabajo. (Jenny Porras/Cortesía)

“Mi compañero me dijo que no, que no tenían los nombres, pero luego me dijo que fue que no pudo decirme, él sabía”, dijo la mamá.

Doña Jenny le pidió a otro de sus hijos que la acompañara, porque temía lo peor.

“Cuando llegamos David estaba muerto, su cuerpo estaba sobre la calle mientras que su amigo Mario había quedado prensado dentro del carro, no le puedo explicar lo que yo sentí”, recuerda la mamá.

El accidente ocurrió 150 metros antes de la entrada a la subasta de Parrita en sentido Parrita - Jacó.

La mamá relató que el conductor del otro carro, de apellido Mayo, aparentemente, manejaba borracho, el accidente fue a las 2 a. m.

“Donde el rayó lo podía hacer, había línea continua, pero caía en ese momento un aguacero terrible, rayó una moto y luego un camión y se topó de frente con mi hijo, me los mató a los dos.

“Él (sospechoso) estuvo en el lugar del accidente, pero de un momento a otro se fue y apareció en el hospital”.

Doña Jenny dice que Mayo estuvo detenido casi dos días y luego salió libre bajo fianza, porque puso a responder un lote.

“Nunca le quitaron la licencia, y el pasaporte lo dejó olvidado en el carro y se lo devolvieron y eso le permitió irse del país, porque no tenía nada que se lo impidiera, como si hubiera matado a dos animales en la carretera”, reprocha.

La familia denunció ante la Fiscalía y aseguran que fue en febrero del 2023 que fueron a audiencia y el caso se elevó a juicio.

“Desde esa fecha pregunto y pregunto y me dicen que tiene que definir fecha para ir a juicio. El expediente va a prescribir en noviembre del 2026, pero ese hombre dicen que no está en el país”, asegura.

La Teja consultó con Migración y ellos confirmaron que el imputado salió del país el 30 de marzo del 2024 y no ha regresado desde ese entonces, el destino se desconoce.

La mamá asegura que tiene su alma desgarrada de ver cómo la justicia le ha dado la espalda e, incluso, asegura que tuvo que soportar las burlas del sospechoso.

“Yo lo vi en varias ocasiones después del accidente, una de ellas se burló de mí, yo estaba trabajando y mi compañero me miró y me dijo: ¿usted vio y sintió lo mismo que yo?, y yo en ese momento le dije que sí, y que le estaba pidiendo a Dios fuerza para aguantarme y no reaccionar”.

En La Teja le consultamos a la Corte si existe una fecha para juicio y la respuesta que nos dieron fue: “Nos indican del Tribunal Penal de Quepos que el expediente está pendiente de señalar (juicio)”.

Doña Jenny asegura que ha sido muy duro vivir sin su hijo, porque eran muy apegados a ella, pasaban siempre juntos y era un muchacho noble y trabajador.

Su hijo estuvo en una iglesia cristiana y ella le compró una guitarra que ahora guarda como un tesoro.

Ambos tenían el sueño de ir a San Carlos juntos y también a Cuba.

“Con la muerte de mi hijo nos arrebataron todos esos sueños y planes juntos, mi hijo es un ángel para mí”.

El abogado penalista Boris Acosta nos explicó qué ocurre en casos como este.

“En el proceso penal, si él fue indagado, incluso le devolvieron el pasaporte y pagó una fianza, quiere decir que ya él fue indagado, y puesto en conocimiento de la persecución penal que él tiene. Eso quiere decir que también, a su vez, por obligación, le tienen que haber pedido un medio para recibir notificaciones del proceso.

“Si él se va del país, pues le notifican en el medio que le había dado. Es problema de él si acude o no a la cita judicial, llevando hasta las consecuencias de poder ser sentenciado en ausencia por razón de que él tenía un medio donde ser notificado para los efectos del proceso”.