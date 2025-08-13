Sucesos

Bomberos hizo enorme despliegue para atender emergencia en el Hospital San Vicente de Paúl

Ocho unidades de Bomberos fueron despachadas al sitio

Por Silvia Coto

Los Bomberos despacharon ocho unidades para atender una emergencia en el Hospital San Vicente de Paúl en Heredia.

La emergencia se dio pasado el mediodía en el tercer piso en el área de cirugías.

Unidades extintoras de Bomberos y la de Materiales Peligrosos se desplazaron al sitio para analizar el derrame de diésel. Foto: Bomberos.
Los bomberos atendieron el corto circuito. Foto: Bomberos. (Bomberos/Bomberos)

Aunque Bomberos informó que fueron alertados de que había fuego, a la llegada se encontraron con se trataba de un corto circuito.

La emergencia fue controlada muy rápido por los bomberos y, por suerte, no hubo personas afectadas. Las autoridades no dieron más detalles.

El centro médico no ha dado tampoco información sobre la emergencia.

Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

