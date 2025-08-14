Muchachito de 16 años lucha por su vida y luego de ser víctima de un violento y sangriento hecho

Un adolescente de 16 años lucha por la vida luego de recibir un balazo en el abdomen.
A él lo llevaron en condición grave al hospital San Francisco de Asís, en Grecia, Alajuela, confirmaron en la central de la Cruz Roja.
La alerta de este hecho trascendió a las 12:20 a. m. de este jueves 14 de agosto.
Las causas que mediaron en esta agresión de momento no han trascendido.
En este 2025 han asesinado a 24 personas con edades entre los 12 y los 17 años.
Los investigadores tratan de determinar los hechos que mediaron en esta agresión, de momento no hay personas detenidas.
