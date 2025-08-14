Muchachito de 16 años lucha por su vida y luego de ser víctima de un violento y sangriento hecho

Un adolescente de 16 años lucha por la vida luego de recibir un balazo en el abdomen.

A él lo llevaron en condición grave al hospital San Francisco de Asís, en Grecia, Alajuela, confirmaron en la central de la Cruz Roja.

Al muchacho de 16 años lo llevaron de emergencia al hospital San Francisco de Asís, en Grecia. Foto: Rafael Pacheco (Rafael PACHECO GRANADOS)

La alerta de este hecho trascendió a las 12:20 a. m. de este jueves 14 de agosto.

Las causas que mediaron en esta agresión de momento no han trascendido.

En este 2025 han asesinado a 24 personas con edades entre los 12 y los 17 años.

Los investigadores tratan de determinar los hechos que mediaron en esta agresión, de momento no hay personas detenidas.

