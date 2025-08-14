Reunión de adolescentes en corredor de una casa dejó a una familia sumida en la tragedia

Un adolescente, de 16 años, luchó por su vida al recibir un balazo en el abdomen, pero falleció cuando recibía atención médica.

“El menor se encontraba junto con otros menores en el corredor de una vivienda y, aparentemente, estos se encontraban manipulando un arma de fuego, la cual, se habría accionado e hirió en una ocasión al joven”, detallaron en el OIJ.

Aún con vida lo llevaron en condición grave al hospital San Francisco de Asís, en Grecia, Alajuela, confirmaron en la central de la Cruz Roja.

Al muchacho de 16 años lo llevaron de emergencia al hospital San Francisco de Asís, en Grecia. Foto: Rafael Pacheco (Rafael PACHECO GRANADOS)

La alerta de este hecho trascendió a las 12:20 a. m. de este jueves 14 de agosto.

En el OIJ detallaron que ellos recibieron el reporte a la 1:18 a. m.

Este caso se mantiene bajo investigación para determinar a quién le pertenece el arma y por qué estaba en poder de los muchachitos.

En este 2025 han asesinado a 24 personas con edades entre los 12 y los 17 años.

Los investigadores tratan de determinar los hechos que mediaron en esta agresión, de momento no hay personas detenidas.

