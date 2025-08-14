Sucesos

Intriga por carro hallado con posible sangre y casquillos de bala

El vehículo fue abandonado y al parecer lo intentaron incendiar

Por Alejandra Morales

Un misterioso carro, encendido, abandonado y con posibles rastro de sangre fue encontrado en Hatillo 4, San José.

La Fuerza Pública atendió la situación desde las 6:45 a. m. de este jueves 14 de agosto.

Un misterioso carro, encendido, abandonado y con posibles rastro de sangre fue encontrado en Hatillo 4, San José. Foto: Cortesía para La Teja
Se trata de un Hiunday Accent negro, placas ABH-286, inscrito a nombre de una mujer de apellido Herrera.

Las autoridades dijeron que había rastro de sangre, también unos guantes negros, además de cinco casquillos percutados y dos 2 ojivas sin percutar.

También encontraron un galón vacío y detallaban que percibían olor a gasolina, en apariencia, el carro lo intentaron incendiar.

En la oficina de prensa del OIJ, confirmaron que personal de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios (SIORI) llegaron a hacer la inspección ocular en busca de más indicios que les aclare porqué dejaron el vehículo en ese sector.

