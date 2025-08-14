Esta contundente prueba podría costarle la libertad a joven de 18 años vinculado a grave delito

Un hombre de apellido Zúñiga, de 18 años, podría perder muchos años de libertad, si los jueces lo condenan por el delito más grave.

Él fue detenido por agentes del OIJ de Cartago, por ser sospechoso del homicidio de Gustavo Aguilar Quirós, conocido como “Pollo”.

Este asesinato ocurrió la noche del jueves 5 de junio del 2024, a 100 metros sur del Colegio Técnico de Llanos de Santa Lucía, en Cartago.

El OIJ de Cartago detuvo a un muchacho de apellido Zúñiga, relacionado con el homicidio de Gustavo Aguilar Quirós. Foto: Cortesía (Cortesía/Cortesía)

De acuerdo con las autoridades, Pollo estaba en la calle, cuando supuestamente llegó Zúñiga en una bicimoto y le disparó, según señala la investigación.

Ese mismo días las autoridades detuvieron al sospechoso y le decomisaron un arma de fuego 9 milímetros, al parecer, esta coincidió en la comparación de indicios balísticos recolectados en el sitio.

Por esta situación detuvieron a Zúñiga, este jueves 14 de agosto, en Pitahaya de Cartago.

La captura estuvo a cargo de la Unidad de Crimen Organizado, de Cartago.

Zúñiga fue pasado a la Fiscalia Penal Juvenil de Cartago, pues era menor de edad cuando ocurrieron los hechos.

