Terror en Alajuelita por cruel asesinato de jovencito de 14 años a un costado de escuela

El crimen ocurrió a un costado de la escuela de San Felipe de Alajuelita. Foto: Archivo (IStock)

Vecinos de Alajuelita están con el corazón en la mano debido a un sangriento crimen que ocurrió a plena luz del día, y en el cual la víctima fue un jovencito.

La Cruz Roja dio a conocer que se trató del homicidio de un muchacho que tendría apenas 14 años, el cual ocurrió la tarde de este jueves a un costado de la Escuela Ciudadelas Unidades, en San Felipe de Alajuelita.

“Hoy al ser aproximadamente las 2:30 p.m. ingresa al sistema de emergencias 9-1-1 información de un hombre que fue agredido con un arma de fuego, esto en cercanías de la escuela.

“La Cruz Roja de inmediato envió dos unidades de ambulancia al lugar y determina que se trata de un joven de aproximadamente 14 años, el cual fue abordado sin signos vitales y con múltiples impactos de arma de fuego”, indicó Alejandro Molina, Coordinador Operativo Nacional de Cruz Roja.

Como el violento crimen ocurrió muy cerca de la escuela, el personal de la Cruz Roja procedió a revisar que ningún otro menor hubiera resultado herido.

“En este momento nuestro personal realiza una valoración dentro del centro educativo para colaborar con los protocolos, aún se mantienen todos los menores en la escuela”, detalló la Benemérita.

Las autoridades aún no han brindado una versión preliminar de cómo ocurrió el crimen, solo indicaron que afortunadamente no se reportan más personas heridas.