Joven de 14 años asesinado afuera de escuela era parte de una de las bandas narco más peligrosas de Costa Rica

El jovencito fue asesinado de múltiples disparos. Foto Silvia Coto exclusiva para La Teja. (Silvia Coto/El jovencito fue asesinado de múltiples disparos. Foto Silvia Coto exclusiva para La Teja.)

El joven de 14 años que fue asesinado de múltiples balazos la tarde de este jueves en Alajuelita, al parecer, era miembro de una de las bandas narco más temidas de San José.

Así lo confirmó Marlon Cubillo, director general de la Fuerza Pública, quien indicó que el muchacho, supuestamente, era parte de la banda de Los Lara.

“Si tenemos individualizado que esta persona pertenece a una de las estructuras que está en conflicto aquí, que es de Los Lara”, dijo el jefe policial.

LEA MÁS: Vecinos de una comunidad vivieron momentos de terror pues ventoleros causaron estragos y dejaron casas destechadas

Las autoridades informaron que el homicidio del muchacho se dio a eso de las 2:30 p.m. en Alajuelita, específicamente a un costado de la Escuela Ciudadelas Unidas, en San Felipe.

Autoridades confirman que menor asesinado era parte de la banda de Los Lara.

“Dos hombres venían corriendo uno detrás del otro desde el sector de Las Gavetas, a 600 metros, uno acciona un arma y dispara en este lugar contra el otro en varias ocasiones”, dijo Cubillo

LEA MÁS: Terror en Alajuelita por cruel asesinato de jovencito de 14 años a un costado de escuela

El sospechoso se dio a la fuga mientras que personal de la Cruz Roja declaró fallecido al muchacho.

La Policía realizó un amplio operativo en la zona para tratar de dar con el pistolero.

“Estamos haciendo un rastreo en la zona de Las Gavetas, lugar del que salieron las dos personas, es decir, el ahora fallecido y el que accionó el arma”, señaló el jerarca policial.

Como el violento crimen ocurrió muy cerca de la escuela, el personal de la Cruz Roja procedió a revisar que ningún otro menor hubiera resultado herido.

“En este momento nuestro personal realiza una valoración dentro del centro educativo para colaborar con los protocolos, aún se mantienen todos los menores en la escuela”, detalló la Benemérita en ese momento.

Minuto después la Cruz Roja confirmó que afortunadamente ninguna otra persona resultó herida en la balacera

Joven de 14 años es asesinado en San Felipe de Alajuelita. Foto Silvia Coto exclusiva para La Teja. (Silvia Coto/Joven de 14 años es asesinado en San Felipe de Alajuelita. Foto Silvia Coto exclusiva para La Teja.)

Preliminarmente se habla de que el homicidio del joven podría estar ligado con un conflicto entre bandas.

LEA MÁS: Fiscalía ya dio a conocer qué pasará con el sospechoso de asesinar a joven mamá en parque infantil

Papás aterrorizados

Una de las mamás que tiene tres hijos en el centro educativo Ciudadelas Unidas en San Felipe de Alajuelita se dio cuenta de la balacera de esta tarde frente a ese lugar, porque otra mamá contó en el grupo de WhatsApp que tienen, que algo estaba pasando afuera de la escuela.

Ella comentó que otras mamás que viven más cerca empezaron a averiguar y se llevaron el tremendo susto.

“Empezaron diciendo que había disparos, y yo ni me esperé me fui por mis hijos. Salí como loca cuando escuché que había un muerto en la escuela, cuando llegué estaban los de la Cruz Roja atendiendo a un muchacho muy joven , con varias heridas, me asusté demasiado”, dijo la mamá.

Ella aseguró que tuvo que esperar para llevarse a sus hijos, ya había otros padres pues la escuela activó el protocolo en el que nadie entra y nadie sale hasta que sea seguro.