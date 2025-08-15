Sucesos

Joven promesa del boxeo nacional perdió la vida en trágico accidente

El muchacho de 17 años estaba enfocado en participar en los próximos Juegos Deportivos Nacionales

Por Adrián Galeano Calvo
El muchacho murió junto a otro joven de 24 años luego de que la moto en la que viajaban chocó contra un poste. Foto Asociación Costarricense de Boxeo-ACOBOX
El muchacho murió junto a otro joven de 24 años luego de que la moto en la que viajaban chocó contra un poste. Foto Asociación Costarricense de Boxeo-ACOBOX (Facebook/El muchacho murió junto a otro joven de 24 años luego de que la moto en la que viajaban chocó contra un poste. Foto Asociación Costarricense de Boxeo-ACOBOX)

Un joven de 17 años que se estaba consolidando como una de las grandes promesas del boxeo nacional perdió la vida de forma trágica en un accidente de tránsito.

Se trata de un muchacho apellidado Casto, quien formaba parte del Comité Cantonal de Deportes de San Carlos y estaba enfocado en participar en los próximos Juegos Deportivos Nacionales.

“Con profundo pesar lamentamos el fallecimiento de (Castro), joven de 17 años y orgulloso integrante de la disciplina de boxeo del Comité Cantonal de Deportes de San Carlos. Acompañamos a su familia, amigos y compañeros en este difícil momento”, publicó dicho comité en su perfil de Facebook.

La Asociación de Boxeo Esparza también se unió a ese mensaje de apoyo hacia los seres queridos del muchacho, quien era muy conocido por su talento y disciplina dentro del cuadrilátero.

“Desde ASOBOXE y todos sus atletas lamentamos el fallecimiento del atleta Castro. Amigo y conocido de muchos boxeadores en el país, en Esparza te recordaremos”.

El fatal accidente cobró la vida de este jovencito y de otro muchacho apellidado Salazar, de 24 años, ocurrió a eso de la 1:40 a.m. de este jueves en el sector de Dulce Nombre de Cedral, en San Carlos.

“Estos dos hombres viajaban en una motocicleta y por razones que se desconocen, el conductor perdió el control y chocó contra un poste, lo que le causó la muerte al conductor de apellido Salazar en el sitio y el acompañante en el hospital”, señalaron en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

De momento, la autoridades no han esclarecido las circunstancias que mediaron en el terrible accidente.

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

