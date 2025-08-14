Tragedia en carretera enluta a familia de un motociclista

Un fatal accidente cobró la vida de un motociclista en Ciudad Quesada, Alajuela, en la zona norte del país.

De acuerdo con la Cruz Roja, reportaron el choque de una moto contra un poste, cuando llegaron encontraron a un hombre fallecido y a una segunda persona la llevaron en condición crítica al hospital de San Carlos.

En Ciudad Quesada, zona norte del país ocurrió la fatalidad la madrugada de este jueves 14 de agosto del 2025. Foto: Ilustrativa

Esta emergencia la atendieron a la 1:41 a. m. de este jueves 14 de agosto.

Las causas que mediaron en esta tragedia están en investigación.

Desde el 2022, el exceso de velocidad es la principal causa de muerte en carretera; en el primer semestre del 2025 ya son 108 las fatalidades vinculadas a este tema, muy por encima de los 77 a junio del año pasado, señaló el subdirector de la Policía de Tránsito, Martín Sánchez Agüero.

