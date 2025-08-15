Nuevo detalle en caso de joven mamá asesinada en parque infantil revelaría el motivo del ataque

Mónica Chaves Solano, una joven madre de 25 años que fue asesinada. El sospechoso es un sujeto de apellido Solano, de 24 años. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Un nuevo detalle dado a conocer por el Ministerio Público revelaría, de cierta manera, cuál habría sido el motivo detrás del atroz ataque contra Mónica Solano, la joven madre, de 25 años, que fue asesinada dentro de un parque infantil en San Rafael de Oreamuno, en Cartago.

La tarde de este jueves la Unidad de Género de la Fiscalía de Cartago confirmó que el sospechoso del crimen, un hombre apellidado Solano, de 24 años, cumplirá un año de prisión preventiva.

Pero más allá de la medida cautelar, lo que realmente llamó la atención fue uno de los delitos que el Ministerio Público le atribuye al sujeto.

“El despacho lo investiga por los delitos de femicidio, suplantación de identidad y simulación de delito”.

Esto se debe a que inicialmente el Ministerio Público indicó que Solano era investigado por homicidio calificado, pero ahora se reveló que el delito fue recalificado a femicidio.

Este dato es importante para entender cuál habría sido el motivo detrás de la muerte de Mónica, pues al investigarse un femicidio se está hablando de que la joven fue asesinada por su condición de mujer, descartando así cualquier otro móvil, como por ejemplo un asalto.

“El femicidio es la más grave de las violencias de género, en la cual una mujer es asesinada, por su condición de mujer, usualmente a manos de su pareja actual o pasada, o de otro hombre con quien no tiene o tuvo una relación de pareja. No es un homicidio común, sino producto normalmente de una violencia escalonada y una relación desigual entre la mujer y el hombre femicida”, así es como el Observatorio de Violencia Género define lo que es un femicidio.

De momento, las autoridades no han brindado mayor información acerca de la supuesta relación que podría haber entre Mónica y el sospechoso, quien fue detenido el pasado lunes, un día después de que el cuerpo de Mónica fuera encontrado en un parque infantil a pocos metros de la casa en la que vivía en el Proyecto Blanquillo.