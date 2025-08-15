Asaltantes que patearon y golpearon a hombre tras dejarlo inconsciente lo pagaron muy caro

Los dos maleantes fueron condenados a pasar 7 años en la cárcel. (Freepik)

Dos asaltantes que patearon y golpearon a un hombre al que dejaron inconsciente tras hacerle un candado chino, recibieron un merecido castigo por esa canallada.

Así lo dio a conocer el Poder Judicial, el cual informó que el Tribunal de Flagrancia del Segundo Circuito Judicial de San José condenó a lo sujetos de apellidos García y Herrera a 7 años de cárcel al encontrarlos responsables del delito de robo agravado.

LEA MÁS: Nuevo detalle en caso de joven mamá asesinada en parque infantil revelaría el motivo del ataque

Los hechos por los que recibieron dicha condena ocurrieron la noche del pasado 11 de abril, cuando la víctima, de apellido Téllez, se encontraba caminando por el distrito Hospital, en el centro de San José.

“A dicho lugar se presentaron los coimputados junto con dos personas más, quienes con el fin de apoderarse ilegítimamente de los bienes ajenos, interceptaron a la víctima. Aparentemente, uno de los imputados le colocó al agraviado su brazo alrededor del cuello, practicándole la denominada maniobra de candado chino, produciéndose un forcejeo entre ambos, no obstante, el agraviado se desvaneció, cayendo sobre el suelo”, indicó el Poder Judicial.

LEA MÁS: Entre la vida y la muerte: salvaje agresión deja a un hombre en estado crítico

Los maleantes aprovecharon esa situación para robarle a Téllez todas sus pertenencias, específicamente una billetera, un teléfono celular y unas llaves de un negocio.

Pero no contentos con lo que habían hecho, los desalmados se ciñeron con el hombre, y lo agarraron a patadas y golpes en las costillas mientras este estaba en el suelo.

LEA MÁS: Cruzrojistas encontraron desgarradora escena al ser alertados sobre viejito electrocutado

Lo que estos nunca esperaron es que Téllez, pese a la golpiza que le dieron, se levantó para darles persecución, lo que terminó siendo clave para que fueran detenidos por las autoridades.

“El ofendido, escasos metros del sitio, ubicó a oficiales de la Fuerza Pública, a quienes les indicó sobre los hechos acontecidos y la descripción de los hombres. Los oficiales realizaron la detención tanto de García como de Herrera”.