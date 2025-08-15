Entre la vida y la muerte: salvaje agresión deja a un hombre en estado crítico

El herido fue llevado a la clínica de Santa Cruz./Imagen con fines ilustrativos.

Un hombre se debate entre la vida y la muerte en la cama de un centro médico tras haber sido víctima de una salvaje agresión la noche de este jueves.

Según el informe brindado por la Cruz Roja, se trata de un hombre que fue atacado con un cuchillo a eso de las 10:50 p.m. en la comunidad de Santa Elena, en Santa Cruz de Guanacaste.

El comité local de la Cruz Roja fue alertado sobre un hombre herido por arma blanca, por lo que despacharon personal en una ambulancia hasta el sitio del ataque.

“Se aborda a un hombre adulto herido por arma blanca en el abdomen”, detalló la Benemérita.

Tras ser atendido por el persona médico, el hombre fue trasladado en una condición crítica a la clínica de Santa Cruz.

De momento se desconoce la identidad del hombre herido así como las circunstancias que habrían mediado en el ataque.