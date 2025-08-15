Sucesos

Entre la vida y la muerte: salvaje agresión deja a un hombre en estado crítico

La Cruz Roja trasladó al hombre en una condición muy delicada

Por Adrián Galeano Calvo
Ambulancia cruz roja
El herido fue llevado a la clínica de Santa Cruz./Imagen con fines ilustrativos.

Un hombre se debate entre la vida y la muerte en la cama de un centro médico tras haber sido víctima de una salvaje agresión la noche de este jueves.

Según el informe brindado por la Cruz Roja, se trata de un hombre que fue atacado con un cuchillo a eso de las 10:50 p.m. en la comunidad de Santa Elena, en Santa Cruz de Guanacaste.

El comité local de la Cruz Roja fue alertado sobre un hombre herido por arma blanca, por lo que despacharon personal en una ambulancia hasta el sitio del ataque.

“Se aborda a un hombre adulto herido por arma blanca en el abdomen”, detalló la Benemérita.

Tras ser atendido por el persona médico, el hombre fue trasladado en una condición crítica a la clínica de Santa Cruz.

De momento se desconoce la identidad del hombre herido así como las circunstancias que habrían mediado en el ataque.

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

