Pleito en una cuartería se convirtió en escenario de un asesinato

Un hombre de apellido Polanco, de 40 años y de nacionalidad nicaragüense, murió al recibir múltiples impactos de bala, agresión que sufrió cuando estaba dentro de una cuartería en El Coco, en La Guácima de Alajuela.

De acuerdo con la Cruz Roja, la alerta la recibieron a las 9:02 p. m. de este jueves 4 de setiembre.

“Dentro de una supuesta cuartería, al parecer se habría dado una discución entre dos sujetos, uno de estos sacó un arma de fuego y disparó en reiteradas ocasiones contra la víctima”, señalaron en el OIJ.

Polanco, de 40 años, murió al recibir varios balazos en El Coco en La Guácima de Alajuela. Foto: Archivo (Andrés Garita)

Al hombre lo llevaron en condición crítica al hospital San Rafael de Alajuela, al recibir impactos en el tórax, el abdomen y el brazo izquierdo, minutos después lo declararon fallecido.

De momento no hay detenidos por este hecho.

Los judiciales decomisaron casquillos de bala y tratan de determinar las causas del problema que provocaron este homicidio.

Alajuela registra 67 asesinatos en este 2025, es la cuarta provincia más violenta del territorio costarricense, según los datos del OIJ.

