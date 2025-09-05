Sucesos

Vaguada y onda tropical #28 provocarán fuertes aguaceros el primer fin de semana de setiembre

El IMN pronostica un fin de semana con intensos aguaceros que podrían complicar a Costa Rica

Por Alejandra Morales

El primer fin de semana de setiembre estará pasado por agua, esto se debe a un fenómeno conocido como vaguada y también al paso de la onda tropical #28.

Así lo pronostica el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), que prevé que el sábado será bastante lluvioso y el domingo aún más por el paso de la onda tropical #28.

Incluso, este viernes 5 de setiembre amaneció bastante nublado en gran parte de Costa Rica.

El domingo estará marcado por aguaceros en el Valle Central, Caribe y Pacífico, según el IMN.
El IMN pronostica un fin de semana con intensos aguaceros que podrían complicar en Costa Rica. Foto: Archivo (Canva /Canva)

Las vaguadas son un fenómeno que ocurre cuando aguaceros intensos y repentinos, provocan que de un momento a otro caigan las lluvias que normalmente ocurran durante todo un mes.

Cuando se da una vaguada, la situación es tan repentina que a las personas solo les da tiempo de salir de sus casas para ponerse a salvo, pues, en pocos segundos, los lugares están inundados a niveles muy altos. Estas son más grandes que las tormentas tropicales y afectan mucho.

