Rescatan a adulto mayor que cayó dentro de una cuneta en Moravia

Vecinos de Moravia, en San José, vivieron momentos de gran angustia la tarde de este jueves, esto debido al terrible accidente sufrido por un adulto mayor, quien cayó dentro de una cuneta.

El Cuerpo de Bomberos informó que la emergencia ocurrió a eso de las 2:30 p.m. frente al Colegio Emma Gamboa.

Al parecer, el señor, cuya identidad no se dio a conocer, iba caminando por esa zona cuando, por razones que se desconocen, cayó abruptamente dentro de la cuneta.

“En el lugar se atiende lo que es el rescate de un adulto mayor que cae en una cuneta, de una profundidad de unos dos metros. De una manera pronta y efectiva se atiende con personal paramédico de bomberos, se estabiliza, se extrae y es trasladado por unidad de la Cruz Roja a centro hospitalario”, dijo el bombero José Luis Rodríguez.

Los rescatistas tuvieron que realizar varias maniobras de extracción para extraer al señor, quien se encontraba muy golpeado. El adulto mayor fue trasladado a un centro médico en una condición crítica.