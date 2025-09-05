Sucesos

Buscan a hombre que robó dos celulares de almacén de electrodomésticos en Coronado

Una cámara del comercio grabó con toda claridad la cara del sujeto

Por Adrián Galeano Calvo
Al sospechoso ni siquiera se le ocurrió taparse la cara.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) está tras la pista de un hombre que cometió una verdadera sinvergüenzada en un almacén de electrodomésticos.

Es posible que los días de libertad de este sujeto estén cerca de terminar, pues el vivazo ni siquiera pensó en cubrirse la cara antes de cometer el delito.

De acuerdo con la Sección de Robos del OIJ, el hombre que aparece en el video difundido es sospechoso de robarse dos celulares de un mostrador del negocio.

“Los hechos ocurrieron el 24 de mayo del 2025 a las 7:17 p.m. en Vázquez de Coronado, en San José, cuando, en apariencia, el sospechoso ingresó a un local de venta de electrodomésticos y aparatos electrónicos y, al parecer, se robó dos teléfonos celulares”.

El sospechoso es un hombre de estatura promedio, contextura delgada, tez blanca, de 20 a 30 años, aproximadamente, cabello corto color negro, y que ese día vestía suéter gris, pantalón negro y tenis negros.

Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.

