Video muestra a policías enfrentando a hombre que amenazaba con apuñalar a mujer en Escazú

Las autoridades se enteraron de lo que sucedía luego de que la mujer llamó pidiendo ayuda

Por Adrián Galeano Calvo
Policía se enfrentan a hombre que amenazaba con apuñalar a su pareja.
Oficiales de la Policía Municipal de Escazú vivieron momento de tensión extrema al enfrentarse a un sujeto armado con un cuchillo, quien en apariencia, amenazaba con apuñalar a una mujer, que supuestamente era su pareja.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves 28 de agosto, pero el video, captado por la cámara corporal de uno de los uniformados, fue dado a conocer por dicho cuerpo policial hasta este 4 de setiembre, por medio de una publicación en Facebook.

De acuerdo con la Policía Municipal de Escazú, el caso se dio luego de que una mujer llamó a la línea 1-2-1-3 para pedir ayuda, asegurando que su pareja intentaba agredirla con un cuchillo.

Según dicho cuerpo policial, el sujeto se encontraba herido y, al parecer, el mismo se había causado las lesiones con el cuchillo que tenía en su poder.

El video muestra cómo los policías llegaron rápidamente hasta la casa en la que sucedían los hechos y sin pensarlo dos veces desenfundaron sus pistolas y una escopeta, todas cargadas con bolas de gas pimienta (armas menos letales).

Afortunadamente, los oficiales no tuvieron que usar sus armas letales, pues en una rápida acción, entre varios, lograron tirar al hombre al suelo y reducirlo a la impotencia.

El sospechoso fue puesto a las órdenes del Ministerio Público.

Policía Municipal de EscazúPolicías enfrentan a sujeto armado con cuchilloHombre amenaza a pareja Escazú
Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

