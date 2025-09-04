Condenan a pareja que explotó sexualmente a muchacha de 16 años y a hombre que pagó por un encuentro

La muchacha tenía 16 años cuando ocurrieron los hechos. Fotos tomadas de freepik. (Denis Zavhorodnii)

Una mujer apellidada Pérez Fonseca aprovechó la cercanía que tenía con una joven de 16 años para decirle que conocía a un hombre que le compraría un celular y la llevaría a cenar, y de esa forma hizo que la muchacha cayera en su trampa, lo que la llevó a vivir la peor de la pesadilla.

La jovencita terminó siendo explotada sexualmente por Pérez y un hombre de apellidos Pérez Loría, este último fue el encargado de llevarla a que tuviera un encuentro sexual con un sujeto apellidado Corters Jiménez.

LEA MÁS: Joven creyó encontrar al hombre de sus sueños, pero este terminó ofreciéndola sexualmente a desconocidos

Al final, la justicia se encargó de castigar lo que estas tres personas hicieron, pues la Fiscalía de Bribrí consiguió que el Tribunal Penal de la zona los condenara por los delitos de trata de personas, en su modalidad agravada, y mantener relaciones sexuales con persona menor de edad.

Pérez Fonseca y Pérez Loría fueron condenados a 8 años de cárcel cada uno, mientras que Corters fue sentenciado a dos años de prisión.

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, los hechos ocurrieron mientras Pérez Fonseca vivía en el mismo sector que la víctima.

LEA MÁS: Rescatan a adulto mayor que cayó dentro de una cuneta en Moravia

“Ambas tenían una relación de confianza, lo que habría aprovechado la adulta para promover la explotación sexual de la joven, de 16 años, a quien le manifestó que ‘conocía alguien que le podía comprar un celular e invitar a comer’.

El 29 de noviembre del 2023, la mujer indicó a la ofendida que Corters pagaría ¢70 mil por tener un encuentro sexual con ella, facilitando, de esta manera, la explotación sexual.

LEA MÁS: PCD y la DEA detiene en Escazú a tres hombres sospechosos de transportar paquetes de droga en un carro

“Posteriormente, el imputado Pérez Loría trasladó a la menor, en moto, hasta un hotel ubicado en Cahuita. En el sitio la esperaba Corters, quien llevó a la joven a una habitación y le suministró bebidas alcohólicas; luego, tuvo relaciones sexuales con ella”, detalló la Fiscalía.

Según comprobó el Ministerio Público, después, Corters llevó a la víctima hasta las afueras de un supermercado y le entregó ¢25 mil. La adolescente se dirigió hacia la casa de Pérez Fonseca y ella la despojó de todo el dinero.