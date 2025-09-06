Apartamento de tres amigos en zona turística fue escenario de horror y muerte

Un apartamento en el que vivían tres amigos terminó siendo un escenario de muerte, el cual trata de ser esclarecido por los investigadores del OIJ.

La fatalidad ocurrió en el centro de Jacó, cerca de las 3 p. m. de este viernes 5 de setiembre.

Un sujeto de apellido Cubero, de 31 años, murió luego de sufrir golpes en la cara y heridas en los brazos y las rodillas.

Otros dos hombres resultaron heridos con arma de fuego, ellos son de apellidos Jiménez, de 30 años y Prendas, de 19 años.

“Los tres hombres compartían el apartamento cuando, en determinado momento, Cubero, al parecer, tuvo un altercado con los otros dos hombres y disparó, tras accionar el arma de fuego, se dio a la fuga, lanzándose por un techo, los vecinos lo retuvieron, cuando la Fuerza Pública llega y lo detiene el hombre se desvaneció en el sitio sin vida”, señalaron en la oficina de prensa del OIJ.

Este caso está en manos de los agentes del OIJ de Jacó quienes tratan de determinar qué pasó dentro de ese sitio en el que vivían los hombres y lo que llevó a esta fatal agresión.

Los sobrevivientes fueron llevados a un centro médico.

