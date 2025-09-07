Madre de muchacha asesinada en supuesto lío pasional considera que vive otra injusticia

Nahomy Suárez Ramírez, de 19 años, sufrió una cruel muerte al ser torturada, golpeada, herida de bala en la cabeza y lanzada a un acantilado en Jacó.

Estuvo desaparecida por dos días y cuando la encontraron no había nada que hacer por ella, su familia ni siquiera la pudo velar debido al estado de descomposición en el que encontraron el cadáver.

Ingrid Ramírez, mamá de Nahomy, señala que en medio del dolor de perder a su hija, sufre otra decepción, pues esperaba una sentencia fuerte para los responsables de causarle este daño a su hija.

Sin embargo, se enteró de que el jueves 28 de agosto, los sospechosos, una mujer de apellidos Díaz Solano quien, en apariencia, fue la autora intelectual; y un hombre de apellido Rodríguez, se sometieron a un proceso abreviado para obtener una sentencia más baja, pues aceptan los cargos y evitan el proceso de un juicio, muchas veces, con una pena baja.

Les impusieron nueve años y seis meses de sentencia, en una negociación entre la Fiscalía de Jacó y los abogados de los acusados.

Esta sentencia debe ser homologada por el Tribunal Penal. Mientras la sentencia queda en firme, ambos permanecerán en prisión preventiva.

“Esto no lo concibo justo, quiero justicia para mi hija, a ella no le pudimos hacer vela, esto fue un daño enorme que nos causaron a nuestra familia, me siento destrozada, más con esta injusticia”.

“Yo hablé con el fiscal y le dije que no estaba de acuerdo con aceptar un abreviado, pero él insistió diciendo que era lo mejor”, expresó esta mamá.

Durante este proceso, no contaron con un abogado, justamente, por la situación económica que es difícil para muchas familias.

“Esperábamos que la Fiscalía respaldara a mi hija, hablé con el fiscal Manrique Morales durante tres ocasiones, porque la audiencia la suspendieron dos veces el día de la audiencia. Nosotros como familia no queríamos ir”, señaló doña Ingrid.

La Teja le consultó al Ministerio Público, sobre las razones que llevaron al fiscal a conciliar en este caso y no pedir que elevaran el caso a juicio; y señalaron que la razón es porque la resolución resultaba estratégica y conveniente.

La Fiscalía mantiene la versión de que tanto la víctima como la sospechosa de apellido Díaz se habrían conocido al ser compañeras en un hotel.

No obstante, doña Ingrid asegura que nunca tuvo conocimiento de que su hija trabajara en un hotel, solo supo que Nahomy vendía ropa e incluso la ayudaba económicamente de vez en cuando, pues ya vivía de manera independiente.

Lo que esta madre supo es que, en apariencia, Nahomi fue víctima de un lío pasional y esto, supuestamente, generó el problema con la mujer de apellido Díaz.

Muchacha asesinada habría presentido su muerte

Doña Ingrid recuerda que la última vez que vio a su hija fue horas antes de la desaparición, en agosto del 2023, cuando Nahomy estuvo en su casa y quizás presintió que no regresaría más.

“A mí lo que me extrañó mucho fue que cuando ella se despidió de mí, ella lloraba y me abrazó muy fuerte.

“Vi en su mirada como que se estuviera despidiendo, le pregunté: ‘Mi amor, ¿qué tiene?’, y solo me decía: ‘Nada mamá, nada. Te amo mucho mamá’”, recuerda esta madre, quien desearía devolver el tiempo y decirle a su hija que se quedara en casa.

Doña Ingrid afirma que su hija era una buena persona, con un corazón bondadoso, pues siempre andaba pensando en los demás.

“Como toda adolescente, ella llegó a una etapa que era rebelde, pero tenía un corazón tan lindo, que ella pensaba en los indigentes y les compraba un plato de comida, pan o café. A los perritos de la calle los acariciaba, les compraba alimentos y les ponía una taza con alimento y agua. Una persona de malos sentimientos no hace eso”, expresó la señora.

A Nahomy la despidieron en el cementerio de Grecia, Alajuela, y su mamá, desde el primer momento que supo de la muerte, ha estado pendiente del caso de su hija.

Ella conserva una pijama de Nahomy de cuando era bebé y ropa que ella usaba ya de adulta; las tiene como recuerdo en su armario, así como muchas fotos de su amada hija.

La investigación por este caso se inició el 28 de agosto del 2023, luego de que el cuerpo de la víctima fuera encontrado.

Se presume que la ofendida fue asesinada dos días antes del hallazgo.