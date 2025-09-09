Líder de banda de acetileno y tres sujetos más están en fuga tras millonario robo

Un sujeto de apellido Sánchez es señalado como el cabecilla de una banda dedicada al robo de comercios utilizando acetileno.

Él está en fuga y es buscado por los agentes de Robos del OIJ, la imagen la dieron a conocer junto con otros tres sujetos más que son requeridos por las autoridades.

Si usted sabe en dónde se encuentran estos hombres, no dude en contactar a las autoridades judiciales, a la línea confidencial 800 8000 645 del OIJ.

Los hechos con los que lo vinculan ocurrieron la mañana del sábado 19 de de abril anterior, en el Palí de Hone Creek en Cahuita, Limón.

Los trabajadores abrieron el supermercado, cuando en apariencia, los integrantes de la banda, llegaron al supermercado con ropa del Palí y así entraron al establecimiento de Hone Creek, Limón, abrieron la caja fuerte y se robaron cerca de ¢50 millones.

La mañana de este martes 9 de setiembre detuvieron a una mujer de apellido Granados, de 33 años, exsupervisora regional de la cadena de supermercados Walmart, que la habrían visto junto a Sánchez.

También capturaron al administrador de ese Palí, por supuestamente no seguir el protocolo de ingreso y de seguridad cuando se dio el robo, se trata de un sujeto de apellido Melendez, de 29 años.

Además, de otros tres hombres de apellidos Alvarado, de 36 años; Carmona, de 39 años y Mora de 30 años.

