Así víncularon a supervisora de supermercado con líder prófugo de banda de acetileno

Una exsupervisora regional de la cadena de supermercados Walmart, de apellido Granados, de 33 años, se habría aliado con el líder de una banda que usaba acetileno para robar en comercios.

El cabecilla es un sujeto de apellido Sánchez, actualmente, prófugo de la justicia.

“De acuerdo con la línea investigativa, se logró ubicar a la mujer días antes con el presunto cabecilla de la organización”, afirmó Randall Zúñiga, director del OIJ.

Los operativos los realizaron en León XIII de Tibás, Pococí, Limón centro, Liberia y San Nicolás en Cartago, por el delito de robo agravado. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Usaron ropa de Palí para el robo

Este caso lo llevan los agentes de la sección de Robos del OIJ, quienes ejecutaron, este martes 9 de setiembre, seis allanamientos en León XIII de Tibás, en Pococí, Limón centro, Liberia y San Nicolás, en Cartago, por el delito de robo agravado.

Los hechos con los que los vinculan ocurrieron la mañana del sábado 19 de abril anterior, en el Palí de Hone Creek en Cahuita, Limón.

Los trabajadores abrieron el supermercado cuando, en apariencia, los integrantes de la banda, llegaron al supermercado con ropa del Palí y así entraron al establecimiento de Hone Creek, Limón.

Agentes del OIJ de la sección de Robos realizan seis allanamientos por robos en comercios con acetileno. (OIJ/OIJ)

“Cuando el personal se disponía a iniciar sus labores, en apariencia, fueron abordados por al menos tres personas, quienes, supuestamente, los amenazaron con armas de fuego y los ataron con gasas plásticas; siendo que, posteriormente, los delincuentes utilizaron equipo de oxi-acetileno con el que lograron la apertura de una caja fuerte”, detallaron en la oficina de prensa del OIJ.

El administrador de este Palí también fue detenido por el OIJ por, supuestamente, no seguir el protocolo de ingreso y de seguridad cuando se dio el robo.

Se trata de un sujeto de apellido Meléndez, de 29 años.

La banda habría logrado llevarse 49 millones 900 mil colones en efectivo.

“Hay que indicar que existen otras bandas dedicadas al robo con acetileno, así como también existen agrupaciones dedicadas a robar carros, también hay otras dedicadas a robar locales comerciales con esta modalidad de oxi-acetileno”, expresó Zúñiga.

En Liberia, Guanacaste hicieron allanamientos debido a que otro de los sospechosos se dedica a la soldadura y estaba con un contrato en la zona.

Los otros tres hombres detenidos son de apellidos Alvarado, de 36 años; Carmona, de 39 años y Mora de 30 años.