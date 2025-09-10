Tráiler en reversa trajo dolor y desgracia para una familia

Un trágico accidente cobró la vida de un adulto mayor este miércoles en las cercanías de Walmart en Alajuela.

La desgracia conmocionó a los vecinos de calle Llanos de Ciruelas en La Garita de Alajuela.

Un hombre murió atropellado en Alajuela. (Silvia Coto)

El hecho ocurrió cuando la víctima, quien sería un camionero retirado, intentaba cruzar a pie por detrás de un vehículo de carga pesada.

LEA MÁS: Celso Gamboa salió de las celdas de Máxima Seguridad y esta es la razón

Según versiones de testigos, el tráiler se encontraba realizando una maniobra en reversa y, por razones que aún se investigan, el conductor no logró observar la presencia del peatón.

Lamentablemente, el camión atropelló al señor.

La Cruz Roja mandó dos ambulancias para atender el accidente, pero a su llegada confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales.

LEA MÁS: Balacera frente a supermercado deja a un hombre fallecido y a otro herido

Las autoridades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se hicieron presentes para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar con las investigaciones y determinar exactamente qué fue lo que ocurrió.

Según trascendió, el señor fallecido sería vecino de la comunidad a quien conocían como Charlie.

LEA MÁS: Sicario huyó sin confirmar que su víctima murió… y lo terminó pagando caro

Su cuerpo fue llevado a la Medicatura Forense en San Joaquín de Flores, en Heredia.