Sicario huyó sin confirmar que su víctima murió… y lo terminó pagando caro

Unas personas se encargaron de ayudar a Picado y llamar a los cuerpos de emergencia. Foto Archivo. (Foto: Reiner Montero, corresponsal GN)

Un sicario apellidado Naranjo cometió un terrible “error” al no confirmar el asesinato del hombre al que atacó, pues esto le trajo una terrible consecuencia.

La víctima, de apellido Picado, sobrevivió al ataque y esa situación puso a Naranjo con la espalda contra la pared, por lo que no le quedó otra más que aceptar lo que había hecho.

Naranjo se sometió a un procedimiento especial abreviado como responsable de un delito de tentativa de homicidio, por lo que evitó ir a juicio y fue condenado por el Tribunal penal de Grecia a 8 años de prisión.

El hecho por el que Naranjo fue sentenciado ocurrió la noche del 6 de julio del 2024, cuando Picado se encontraba en el sector conocido como Candelaria, en Naranjo.

“El imputado, aparentemente, valiéndose de un arma de fuego, sin justificación alguna y con el fin de causar la muerte del ofendido, le disparó en varias ocasiones, logrando herirlo en el área abdominal y cadera. Luego el encartado se marchó del lugar, siendo que, el agraviado quedó tirado en vía pública”, detalló el Poder Judicial.

El sicario pensó que había cumplido con su misión, pero lo que nunca imaginó es que otras personas intervendrían en la situación, pues se encargaron de ayudar a Picado y coordinaron con los cuerpos de emergencia, para que estos lo trasladaran con vida a un centro médico.