Tragedia en Heredia: hombre muere tras brutal accidente

Un hombre falleció luego de ser atropellado por un vehículo 4x4 la noche del miércoles en Heredia.

A la llegada de la Cruz Roja el hombre ya estaba fallecido

El hecho se registró en Los Ángeles, en San Rafael de Heredia.

LEA MÁS: Cayó uno de hombres que encabezaba la lista de los más buscados en Costa Rica

Según informó la Cruz Roja, en la escena, los socorristas localizaron a un hombre de aproximadamente 30 años con un trauma severo en la cabeza y sin signos vitales, por lo que fue declarado fallecido en el lugar.

LEA MÁS: Tiroteo deja un hombre fallecido y un niño de seis años muy grave

Las circunstancias que mediaron en el accidente aún no están claras, el caso se encuentra en investigación por parte de las autoridades judiciales.