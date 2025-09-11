Sucesos

Tragedia en Heredia: hombre muere tras brutal accidente

Víctima sufrió un severo golpe en su cabeza

Por Silvia Coto

Un hombre falleció luego de ser atropellado por un vehículo 4x4 la noche del miércoles en Heredia.

Ambulancia cruz roja
A la llegada de la Cruz Roja el hombre ya estaba fallecido

El hecho se registró en Los Ángeles, en San Rafael de Heredia.

Según informó la Cruz Roja, en la escena, los socorristas localizaron a un hombre de aproximadamente 30 años con un trauma severo en la cabeza y sin signos vitales, por lo que fue declarado fallecido en el lugar.

Las circunstancias que mediaron en el accidente aún no están claras, el caso se encuentra en investigación por parte de las autoridades judiciales.

herediaatropelloaccidentelos angeles de san rafael
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

