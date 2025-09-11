Cae peligrosa banda: cuatro sospechosos de múltiples homicidios fueron capturados por el OIJ

Una violenta banda sospechosa de homicidio fue capturada este jueves por agentes del Organismo de Investigación Judicial en Matina de Limón.

Durante los allanamientos, los agentes cayeron en varias viviendas en Estrada.

Durante el operativo se logró la detención de cuatro hombres vinculados con al menos dos homicidios, así como otros delitos graves.

Los judiciales detuvieron al presunto líder de la banda, un hombre de apellido Britton, de 33 años, sospechoso en dos causas por homicidio y una por tentativa de homicidio.

También fue arrestado un joven de apellido Méndez, de 19 años, que es investigado por dos homicidios.

La banda detenida este jueves está ligada a violentos homicidios.

Además, un menor de 16 años, ligado a dos homicidios, una causa de extorsión, tentativa de homicidio y tenencia de droga.

El último de los sospechosos es un hombre de apellido Guzmán, de 32 años, sospechoso de participar en dos homicidios.

LEA MÁS: mamá, la vida le siguió dando golpes durísimos

Los casos con que vinculan a los sospechosos ocurrieron el 15 de junio, en perjuicio de un joven nicaragüense de apellido Suárez, de 21 años en Carrandí; y el segundo el 2 de agosto, contra un hombre de apellido Navarrete, de 22 años, que fue asesinado en un precario en Carrandí por dos hombres en una moto.

Además, el menor de edad detenido estaría relacionado con un caso de extorsión registrado el 21 de junio y una tentativa de homicidio ocurrida el 23 de agosto.

En los allanamientos también se decomisaron dos armas de fuego, droga tipo cocaína y marihuana, dinero en efectivo y otros indicios de interés para la investigación.

LEA MÁS: Niño de 6 años que fue herido en balacera vio cómo sicarios mataron a su papá a la par suya

Los detenidos fueron trasladados a las celdas judiciales y en las próximas horas serán presentados ante el Ministerio Público.