Sangriento crimen aterroriza a vecinos de cantón en donde horas antes un hombre fue asesinado

El violento crimen ocurrió a plena luz del día. Foto Cartago Informa. (Faceb/El violento crimen ocurrió a plena luz del día. Foto Cartago Informa.)

Los vecinos del cantón de Oreamuno de Cartago se encuentran con el corazón en la mano, pues en menos de 24 horas han sido testigos de dos sangrientos crímenes.

El más reciente ocurrió a eso de las 3:50 p.m. de este jueves en la localidad conocida como el Bosque de Oreamuno, específicamente detrás de la planta de Jasec, lugar donde un hombre fue ejecutado.

El crimen fue confirmado a La Teja por la Cruz Roja, la cual informó que tras recibir la alerta sobre un herido por arma de fuego el comité local despachó una ambulancia con personal a la escena.

A su llegada, los paramédicos encontraron a un hombre tendido boca abajo sobre la calle. Al revisarlo, determinaron que este había sido atacado a balazos y ya no presentaba signos vitales.

De momento, la Policía Judicial no ha dado a conocer la identidad del ahora fallecido. Extraoficialmente, trascendió una versión de que la víctima era buscada desde hace varios días por unos hombres, pero esto no ha sido confirmado por las autoridades.

La noche de este miércoles en el sector de Cipreses de Oreamuno se dio el homicidio de un hombre apellidado Ramírez, de 32 años, quien fue atacado a balazos cuando estaba con su hijo de 6 años.

Las autoridades judiciales detallaron que el hombre y el niño estaban dentro de un carro cuando fueron abordados por dos hombres que viajaban en una moto y sin medir palabra, dispararon contra ellos.

El hombre recibió dos balazos en el pecho y el menor un balazo en el brazo izquierdo.