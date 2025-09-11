Sucesos

Policías descubren increíble plan para entregar 10 cajas de cerveza a reos para que se enfiestaran

La Policía Penitenciaria también decomisó unas bolsas de café instantáneo que llevaban un “ingrediente” muy especial

EscucharEscuchar
Por Adrián Galeano Calvo
Policía Penitenciaria decomisa cajas de cerveza en camión y bolsas de café con cocaína. Foto Ministerio de Justicia.
El camión llevaba cartones de huevos y 10 cajas de cerveza. Foto Ministerio de Justicia. (Ministerio de Justicia/Policía Penitenciaria decomisa cajas de cerveza en camión y bolsas de café con cocaína. Foto Ministerio de Justicia.)

Oficiales de la Policía Penitenciaria quedaron con la boca abierta al descubrir el cargamento que iba oculto dentro de un camión que debía entregar huevos a la cocina de un centro penal.

En lugar de transportar cartones con huevos, dicho camión llevaba en su interior 10 cajas de cervezas, las cuales, en apariencia, tenían como destino caer en manos de los privados de libertad.

LEA MÁS: Grave accidente: pick-up cae a precipicio con 14 personas

El caso fue dado a conocer este jueves por el Ministerio de Justicia y Paz, el cual indicó que esta situación fue descubierta en la Unidad de Atención Integral (UIA) 20 de Diciembre, ubicada en Pococí de Limón.

“Gracias a las rigurosas acciones de revisión implementadas por la Policía Penitenciaria, los agentes del centro penal lograron el decomiso de 10 cajas de cerveza que se encontraban ocultas en el camión que llevaba huevos a la cocina de ese mismo centro.

Policía Penitenciaria decomisa cajas de cerveza en camión y bolsas de café con cocaína. Foto Ministerio de Justicia.
El hombre que llevaba las bolsas de café fue detenido. Foto Ministerio de Justicia. (Ministerio de Justicia/Policía Penitenciaria decomisa cajas de cerveza en camión y bolsas de café con cocaína. Foto Ministerio de Justicia.)

LEA MÁS: Allanan hotel en Costa Rica en el que murió hijo de Brett Gardner, exjugador de los Yankees

“Cuando los oficiales realizaron la revisión del cajón del vehículo, observaron al final de este las cajas que contenían las cervezas, por lo que de manera inmediata se procedió con el decomiso y el trámite respectivo”, informó Justicia.

De momento, las autoridades penitenciarias no dieron a conocer si alguna persona fue detenida por este hecho.

Un café muy especial

Este no fue el único decomiso peculiar dado a conocer por el Ministerio de Justicia, pues en el centro penitenciario Gerardo Rodríguez, en Alajuela, descubrieron unas bolsas de café con un “ingrediente” muy particular.

LEA MÁS: A papá al que le mataron a hijo de 14 años por proteger a la mamá, la vida le siguió dando golpes durísimos

“Los oficiales descubrieron aparente cocaína mezclada con café instantáneo. Las acciones se dieron cuando una persona visitante de apellidos Barrantes Álvarez, pretendía entregar la bolsa de café instantáneo a un privado de libertad por medio de encomienda”.

Gracias a la pericia de los oficiales y a la prueba química se logró el decomiso de la aparente droga y el traslado de la persona responsable a la Fiscalía.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Camión ocultaba cervezasCafé con cocaína cárcel
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.