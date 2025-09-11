Policías descubren increíble plan para entregar 10 cajas de cerveza a reos para que se enfiestaran

El camión llevaba cartones de huevos y 10 cajas de cerveza. Foto Ministerio de Justicia. (Ministerio de Justicia/Policía Penitenciaria decomisa cajas de cerveza en camión y bolsas de café con cocaína. Foto Ministerio de Justicia.)

Oficiales de la Policía Penitenciaria quedaron con la boca abierta al descubrir el cargamento que iba oculto dentro de un camión que debía entregar huevos a la cocina de un centro penal.

En lugar de transportar cartones con huevos, dicho camión llevaba en su interior 10 cajas de cervezas, las cuales, en apariencia, tenían como destino caer en manos de los privados de libertad.

El caso fue dado a conocer este jueves por el Ministerio de Justicia y Paz, el cual indicó que esta situación fue descubierta en la Unidad de Atención Integral (UIA) 20 de Diciembre, ubicada en Pococí de Limón.

“Gracias a las rigurosas acciones de revisión implementadas por la Policía Penitenciaria, los agentes del centro penal lograron el decomiso de 10 cajas de cerveza que se encontraban ocultas en el camión que llevaba huevos a la cocina de ese mismo centro.

El hombre que llevaba las bolsas de café fue detenido. Foto Ministerio de Justicia. (Ministerio de Justicia/Policía Penitenciaria decomisa cajas de cerveza en camión y bolsas de café con cocaína. Foto Ministerio de Justicia.)

“Cuando los oficiales realizaron la revisión del cajón del vehículo, observaron al final de este las cajas que contenían las cervezas, por lo que de manera inmediata se procedió con el decomiso y el trámite respectivo”, informó Justicia.

De momento, las autoridades penitenciarias no dieron a conocer si alguna persona fue detenida por este hecho.

Un café muy especial

Este no fue el único decomiso peculiar dado a conocer por el Ministerio de Justicia, pues en el centro penitenciario Gerardo Rodríguez, en Alajuela, descubrieron unas bolsas de café con un “ingrediente” muy particular.

“Los oficiales descubrieron aparente cocaína mezclada con café instantáneo. Las acciones se dieron cuando una persona visitante de apellidos Barrantes Álvarez, pretendía entregar la bolsa de café instantáneo a un privado de libertad por medio de encomienda”.

Gracias a la pericia de los oficiales y a la prueba química se logró el decomiso de la aparente droga y el traslado de la persona responsable a la Fiscalía.