Niño de 12 años muere electrocutado tras tocar cable de alta tensión

El niño habría tocado un cable de alta tensión. Foto Archivo. (Cruz Roja)

Un humilde barrio ubicado en el cantón de Los Chiles, en Alajuela, quedó con el corazón partido por la terrible muerte que sufrió un niño apenas 12 años.

La Cruz Roja informó que el jovencito perdió la vida a consecuencia de una potente descarga eléctrica luego de que, en apariencia, tocó un cable de alta tensión.

La tragedia ocurrió a eso de las 5 p.m. de este jueves en el barrio Lechero, en Los Chiles, desde donde la Cruz Roja fue alertada sobre un niño en condición delicada tras resultar electrocutado.

“De inmediato, respondimos al lugar y en la escena se confirma la información, donde se aborda el menor en Paro Cardio Respiratorio, el cual se trabaja por varios minutos, quedando sin signos vitales en el lugar”, informó la Benemérita.

De momento, la autoridades no han brindado una versión clara sobre las circunstancia que mediaron en el trágico hecho.