Fiscalía revela qué decomisaron tras allanar hotel donde murió hijo de Brett Gardner, exjugador de los Yankees

Foto: People en Español (people en español /people en Español)

El Ministerio Público dio a conocer qué fue lo que decomisó en el allanamiento realizado este jueves al Hotel Arenas del Mar, en Quepos, como parte de la investigación por la muerte de Miller Gardner, el hijo de 14 años, del reconocido exbeisbolista de los Yankees de Nueva Yorke, Brett Gardner.

La Fiscalía de Quepos y Parrita, la cual dirigió la diligencia, indicó que esta es la segunda vez que allanan dicho hotel, pues necesitaban recopilar más pruebas para la investigación que se lleva.

“La Fiscalía de Quepos y Parrita dirigió un allanamiento en el Hotel Arenas del Mar y ordenó el decomiso de prueba documental y digital, para la investigación que se sigue por el fallecimiento de un joven turista, identificado como Miller Gardner”.

Por tratarse de un caso en investigación, el Ministerio Público no reveló mayores detalles sobre los documentos decomisados.

El primer allanamiento al hotel se ejecutó el pasado 28 de marzo, cuando el Ministerio Público en conjunto con profesionales de Ingeniería de la Unidad Operativa de Materiales Peligroso del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, así como de Ingeniería Forense del Organismo de Investigación Judicial se apersonaron a dicho hotel.

“Esa primera inspección permitió desarrollar mediciones de atmósferas peligrosas y ubicar la presencia de monóxido de carbono en la habitación donde se hospedó la familia Gardner.

“A raíz de ese operativo y ante toda la prueba recabada en esta etapa de investigación, fue que la Fiscalía determinó la necesidad de realizar un nuevo allanamiento, para secuestrar otro tipo de evidencia”.

De acuerdo con el Ministerio Público, estas diligencias buscan confirmar o descartar que el hecho corresponda a un delito de homicidio culposo, es decir, determinar si la muerte de Miller Gardner fue ocasionada por falta al deber de cuidado.

“Por ahora, no hay personas imputadas individualizadas”, agregó la Fiscalía.

El fallecimiento del joven fue reportado el 21 de marzo, día en el que inició la investigación, la cual corresponde al expediente 25-000350-0072-PE.