Sucesos

Costa Rica ya llegó a la lamentable cifra de 600 homicidios y apenas vamos por setiembre

San José sigue siendo la provincia más violenta

Por Silvia Coto

El país llegó la noche de este jueves a la cifra de 601 homicidios en lo que va de este 2025.

Tres personas fallecidas y otras dos heridas en una balacera en Santa Ana.
El país ya supera los 600 homicidios. (Cortesía La Nación/Cortesía La Nación)

Las últimas víctimas son el caso de un hombre de apellido Ramírez de 32 años, quien fue asesinado la noche del miércoles en Cipreses de Oreamuno en Cartago cuando viajaba en su carro y fue interceptado por dos pistoleros.

El hombre viajaba con su hijo de 6 años, quien recibió un balazo en el brazo izquierdo, y se encuentra fuera de peligro.

Mientras que en la tarde del miércoles un hombre fue asesinado cerca de la iglesia de Barreal en Ulloa, Heredia, fue el homicidio número 600.

El hombre fue interceptado por pistoleros y pese a que trató de refugiarse en un taller, fue asesinado.

Antes de que ocurriera estos asesinatos, el OIJ reportaba 599 crímenes, en comparación al año pasado, que a la misma fecha había 612 casos.

San José es la provincia más violenta del país con 200 casos, le siguen Limón con 124 y Puntarenas con 113, mientras que en Heredia es donde menos casos se han registrado, con 24 en lo que va del año.

