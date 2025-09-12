Este es el delito que podría haberse dado en hotel donde murió hijo del exjugador de los Yankees Brett Gardner

Miller Gardner, hijo del exjugador de los Yankees de Nueva York Brett Gardner, podría tratarse de un homicidio culposo. (Tomada de /Tomada de Redes Sociales.)

El caso por la muerte de Miller Gardner, el hijo de 14 años del reconocido exbeisbolista de los Yankees de Nueva York Brett Gardner, volvió a ser noticia internacional tras el allanamiento realizado por las autoridades este jueves, al hotel donde ocurrió el hecho.

Medios internacionales destacaron en sus titulares la diligencia realizada por el Ministerio Público, pero también dieron especial énfasis al presunto delito que podría haber ocurrido en el hotel Arenas del Mar, en Manuel Antonio.

Este jueves, el Ministerio Público informó que la investigación está centrada en determinar si la muerte de Miller Gardner calificaría como un delito de homicidio culposo.

“Estas diligencias buscan confirmar o descartar que el hecho corresponde a un delito de homicidio culposo, es decir, determinar si la muerte de esta persona fue ocasionada por falta al deber de cuidado. Por ahora, no hay personas imputadas individualizadas”.

Esta línea de investigación también fue confirmada por el fiscal Kenneth Álvarez al medio ESPN, quien indicó que, como parte de las labores, se registraron las oficinas administrativas y las áreas de mantenimiento y contabilidad del hotel en busca de evidencia física y digital.

El fiscal también explicó a dicho medio que el allanamiento realizado este jueves es la primera diligencia de registro que se realiza al hotel tras la muerte del hijo de Brett Gardner.

“Recordemos que lo que se hizo en ese momento fue la medición de sustancias tóxicas en el lugar. Con base en esas pruebas, se programó una segunda diligencia, la cual se llevó a cabo hoy para recabar pruebas”, explicó.

Álvarez también señaló que el Ministerio Público ha mantenido constante contacto con los abogados que la familia Gardner desginó en Costa Rica, además dijo que las autoridades ticas han coordinado con un agregado del FBI para “guiar la investigación inicial y conocer un poco el perfil de las personas”.

La muerte de Miller Gardner ocurrió el pasado 21 de marzo, cuando él y su familia se encontraban hospedados en el mencionado hotel en Manuel Antonio. El menor fue encontrado sin vida dentro de su habitación.

Pocos días después del hecho, el OIJ confirmó que Miller murió a consecuencia de inhalar una gran cantidad de monóxido de carbono que se habría filtrado a la habitación del hotel en el que estaba durmiendo.

Randall Zúñiga, director del OIJ, indicó que se llegó a esa determinación por medio de las pruebas de toxicología que se hicieron, cuyos resultados corroboraron la hipótesis que tenían.