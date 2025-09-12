¿Se sabe quiénes ordenaron el homicidio de Roberto Samcam y contrataron a los cinco sospechosos?

Cuatro hombres y una mujer son, de momento, los principales sospechosos de cometer el cruel homicidio del líder opositor nicaragüense Roberto Samcam.

¿Quién los contrató a ellos? Esa es la pregunta que muchas personas se hacen, pues para las autoridades judiciales ellos son los autores materiales, o sea, quienes lo cometieron; sin embargo, no los intelectuales, es decir, los que dan la orden.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron a los sospechosos de matar a Roberto Samcam. (La Nación/La Nación)

Randall Zúñiga, director del OIJ, detalló que dieron con un intermediario, situación que no pasó con el intento de homicidio del activista Joao Maldonado, ocurrido el 10 de enero del 2024.

“Se están deteniendo a los autores materiales del homicidio, a un intermediario costarricense (de apellidos Chaves), todavía no tenemos una posibilidad más de expandir la investigación hacia otras personas de otros países y básicamente con esto estamos tratando de finiquitar lo que pasó con el homicidio de Roberto Samcam.

“El móvil es un asesinato por encargo”, manifestó Zúñiga.

Calificó que tanto el ataque contra Joao Maldonado y el homicidio de Roberto Samcam, fueron ejecutados de manera bastante torpe.

“Con gente que no tiene una gran experticia o conocimiento en el campo, aparte que la metodología en ambos hechos fue similar, hubo seguimientos previos, vigilancias anteriores que dejaban muchos rastros, en ambos casos utilizaron un pirata de la León XIII, que no son los mismos, pero sí originarios de la León XIII.

“Todavía nos falta más para poder señalar que haya participación o involucramiento de alguna otra persona o país como tal”, señaló.

El exmilitar Roberto Samcam fue asesinado en Costa Rica (José Cordero/Cortesía)

Zúñiga concluyó diciendo que las personas detenidas este viernes tienen antecedentes por estafas, pero no en homicidios.

“Sí llama la atención que en ambos casos usen personas de barrios urbano marginales, con Joao fue de Alajuelita y ahora de León XIII, y hay muchas coincidencias de ambos casos”, dijo.

Roberto Samcam murió de siete balazos el pasado 19 de junio, dentro de su casa en Moravia, San José.

De momento han detenido a cuatro de los cinco sospechosos, el que falta por caer es un sujeto de apellido Carvajal, quien sería el sicario.