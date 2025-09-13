Sucesos

Policía muere en choque entre tráiler, carro y motocicleta en ruta 27

La Cruz Roja confirmó que se trataba de un oficial de Fuerza Pública, pero su identidad no ha sido dada a conocer

Por Adrián Galeano Calvo
carro OIJ morguera
El oficial viajaba en su motocicleta personal cuando se dio el mortal choque. Foto con fines ilustrativos.

La carretera que comunica San José con Caldera (ruta 27) nuevamente fue escenario de una tragedia, pues sobre esa autopista, un oficial de la Fuerza Pública perdió la vida de forma trágica.

Así lo informó la oficina de prensa de la Cruz Roja, la cual indicó que el mortal accidente ocurrió a eso de las 4:40 a.m. de este sábado en el paso de esa carretera por el sector de Turrúcares de Alajuela, en el kilómetro 24 en sentido hacia San José.

De acuerdo con el reporte de la Benemérita, personal paramédico fue despachado en una ambulancia de soporte avanzado tras ser alertados sobre una aparatosa triple colisión.

“Se informa de una colisión de motocicleta contra vehículo liviano y tráiler. En el lugar se atiende a un hombre adulto politraumatizado y sin signos de vida”, indicó la Cruz Roja.

Las autoridades confirmaron que el ahora fallecido, cuya identidad no se ha dado a conocer, era un oficial del Ministerio de Seguridad Pública, el cual viajaba en su motocicleta particular.

De momento, no se ha brindado una versión preliminar de cómo habría ocurrido el mortal accidente.

Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

