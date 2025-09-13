Policía muere en choque entre tráiler, carro y motocicleta en ruta 27

El oficial viajaba en su motocicleta personal cuando se dio el mortal choque. Foto con fines ilustrativos.

La carretera que comunica San José con Caldera (ruta 27) nuevamente fue escenario de una tragedia, pues sobre esa autopista, un oficial de la Fuerza Pública perdió la vida de forma trágica.

Así lo informó la oficina de prensa de la Cruz Roja, la cual indicó que el mortal accidente ocurrió a eso de las 4:40 a.m. de este sábado en el paso de esa carretera por el sector de Turrúcares de Alajuela, en el kilómetro 24 en sentido hacia San José.

De acuerdo con el reporte de la Benemérita, personal paramédico fue despachado en una ambulancia de soporte avanzado tras ser alertados sobre una aparatosa triple colisión.

“Se informa de una colisión de motocicleta contra vehículo liviano y tráiler. En el lugar se atiende a un hombre adulto politraumatizado y sin signos de vida”, indicó la Cruz Roja.

Las autoridades confirmaron que el ahora fallecido, cuya identidad no se ha dado a conocer, era un oficial del Ministerio de Seguridad Pública, el cual viajaba en su motocicleta particular.

De momento, no se ha brindado una versión preliminar de cómo habría ocurrido el mortal accidente.