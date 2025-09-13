Sucesos

Ciclista falleció en oscuro y peligroso tramo de carretera

Accidente ocurrió la noche de este viernes en Guanacaste

Por Silvia Coto

Un trágico accidente cobró la vida de un ciclista la noche de este viernes en Guanacaste.

Ambulancia cruz roja
El ciclista fue declarado fallecido en el sitio.

El accidente se dio en la Ruta 21, que comunica Liberia con Nicoya, en el tramo comprendido entre Los Ángeles de Palmira y Comunidad de Carrillo.

Según las primeras versiones, un carro chocó contra un ciclista que circulaba en la vía, en un tramo que según testigos es muy oscuro y peligroso.

Producto de la colisión, la víctima perdió la vida en el lugar.

Las autoridades se encuentran custodiando la escena mientras que esperan a que se realice el levantamiento del cuerpo.

La identidad de la persona fallecida no ha sido revelada por las autoridades.

accidenteguanacasteciclista fallecidochoque carrocruz rojaliberianicoyacarrillo
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

