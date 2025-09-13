Dos hombres y una mujer mueren tras ser arrastrados por cabeza de agua en catarata en Liberia

Los ahora fallecidos son dos hombres y una mujer. Foto Archivo. (Cruz Roja/Cruz Roja)

El accidente acuático ocurrido en una catarata en Liberia, en Guanacaste, tuvo el más trágico de los finales, pues la Cruz Roja confirmó que tres personas perdieron la vida tras ser arrastradas por una cabeza de agua.

Inicialmente, la Benemérita informó que tres hombres habían sido arrastrados por la corriente del río, pero minutos después brindó una actualización indicando que una mujer también desapareció con ellos.

Tras realizar un intenso operativo de búsqueda en la catarata La Leona, en Curubandé de Liberia, los cuerpos de emergencia confirmaron la peor de las noticias.

“En el lugar se realizó la valoración de los afectados, resultando una persona localizada con vida y quedando tres personas adultas sin signos vitales, correspondiendo a una mujer y dos hombres”, detalló la Benemérita.

En cuanto a la única persona que sobrevivió, la Cruz Roja indicó que se trata de un hombre que, de milagro, logró aferrarse con todas sus fuerzas a un árbol y fue rescatado por personal paramédico.

De momento, las autoridades no han dado a conocer las identidades de los ahora fallecidos, ni una versión clara sobre lo sucedido, solo se habla de que habrían sido sorprendidos por una cabeza de agua.