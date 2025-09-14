Drama en redondel: toro embiste a joven y lo deja muy grave

Un gran susto se vivió la noche del sábado en el redondel de Venecia de San Carlos, cuando un hombre de 24 años fue brutalmente embestido por un toro durante las corridas.

LEA MÁS: Misteriosa llamada permitiría resolver atropello que tiene delicado a barbero

El hombre fue embestido por un toro y fue llevado grave al hospital. Foto: Cruz Roja Costarricense

La alerta ingresó al sistema de emergencias a las 10:00 p. m. y de inmediato la Cruz Roja despachó una unidad de soporte, al llegar, los socorristas encontraron a la víctima con traumas severos en cuello y tórax, producto del violento impacto del animal.

LEA MÁS: Secuestro psicológico: así es como delincuentes aterrorizan a sus víctimas sin ponerles un dedo encima

El joven fue estabilizado en el lugar y trasladado en condición crítica al Hospital de San Carlos, donde lucha por su vida.

LEA MÁS: Brutal asesinato de hombre despertó a vecinos