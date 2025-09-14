Sucesos

Drama en redondel: toro embiste a joven y lo deja muy grave

Muchacho sufrió lesiones en el cuello y tórax

Por Silvia Coto

Un gran susto se vivió la noche del sábado en el redondel de Venecia de San Carlos, cuando un hombre de 24 años fue brutalmente embestido por un toro durante las corridas.

Material exclusivo para La Teja Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense
El hombre fue embestido por un toro y fue llevado grave al hospital. Foto: Cruz Roja Costarricense

La alerta ingresó al sistema de emergencias a las 10:00 p. m. y de inmediato la Cruz Roja despachó una unidad de soporte, al llegar, los socorristas encontraron a la víctima con traumas severos en cuello y tórax, producto del violento impacto del animal.

El joven fue estabilizado en el lugar y trasladado en condición crítica al Hospital de San Carlos, donde lucha por su vida.

Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

