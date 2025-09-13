Misteriosa llamada permitiría resolver atropello que tiene delicado a barbero

El violento atropello quedó grabado en una cámara de seguridad. Foto cortesía Rodrigo Morales. (cortesía/Wilker Morales, joven atropellado en San Rafael Arriba de Desamparados. Foto cortesía Rodrigo Morales.)

Una misteriosa llamada de un número desconocido fue clave para que Rodrigo Morales pudiera dar con el paradero del carro que casi acaba con la vida de su hermano, Wilker Morales, de 28 años.

Rodrigo contó que hasta el día de hoy no sabe quién fue esa persona de buen corazón que lo contactó, ya que tras ayudarlo desactivó la línea telefónica que usó ese día.

“Hay más personas buenas que malas; capaz que esa persona hasta sea un vecino de quien causó el accidente. Yo empecé a llamar y me salía que el número no existía o que no le pertenece a ningún abonado, pero fue una persona que actuó de buena voluntad”, dijo Rodrigo.

Aunque el carro involucrado en el incidente ya fue localizado, Morales dijo que el caso apenas se está iniciando, ya que por diversas circunstancias ahora las autoridades deben esclarecer quién era la persona que manejaba ese vehículo, aunque ya se tienen serias sospechas de la identidad del conductor.

Los hechos que tienen a Rodrigo y a su familia con el corazón en la mano ocurrieron la madrugada del pasado sábado 23 de agosto en San Rafael Arriba, en Desamparados, San José, cuando Wilker y su primo se encontraban en una moto a un lado de la calle, frente al bar El Pilón.

“Mi hermano estaba parqueado a la orilla de la calle, ya iba para la casa, porque de día trabajaba como barbero y por la noche hacía Uber Eats. Este sujeto venía en su carro a toda máquina, se lo levantó y se fue, como si nada hubiera pasado. Mi hermano estaba con mi primo, que también sufrió lesiones varias, pero quien llevó la peor parte fue Wilker”, contó.

Decenas personas corrieron para ayudar a Wilker y a su primo.

Graves heridas

Tras el brutal atropello, Wilker y su primo fueron llevados de emergencia a un centro médico. Debido a la condición en la que se encontraba el joven barbero, los médicos tomaron la decisión de inducirlo a un coma por, aproximadamente, 12 días, pues, según contó su hermano, había sufrido lesiones muy serias en su cabeza, un pulmón y en el riñón.

“Gracias a Dios, ya Wilker abrió los ojos, ya está respirando por sí solo, pero estuvo asistido por un tiempo, pues en algún momento la condición de él fue muy delicada.

“Las mayores lesiones las sufrió en la cabeza; de hecho, Wilker quebró el parabrisas del carro con su cabeza, porque el golpe fue demasiado fuerte. La próxima semana va para maxilofacial, le van a hacer una cirugía de mandíbula porque la tiene fracturada, por eso aún no puede hablar”, detalló Morales.

Una de las mayores preocupaciones para Rodrigo y su familia es el hecho de que el lado derecho del cuerpo de Wilker resultó muy afectado, por lo que requerirá una larga rehabilitación para tratar de volver a la normalidad.

“Como el golpe fue en la cabeza como que se le reinició todo el cerebro, entonces la parte izquierda del cuerpo la trabaja bien, mas no la parte derecha, tiene un ojito desviado, casi no mueve la mano y el pie derecho, entonces todo eso lo va a llevar a una rehabilitación muy larga para ver si logra ser como antes”.

La misteriosa llamada permitió encontrar el carro que atropelló a Wilker.

“Mi mamá es una adulta mayor y ella ha sufrido demasiado, hasta el día de hoy tiene que ir todos los días a ver a Wilker” — Rodrigo Morales, hermano de Wilker.

Misteriosa llamada

Luego de enterarse de lo que le había ocurrido a su hermano, Rodrigo se encargó de conseguir un video en el que se observaba el momento exacto del atropello, por lo que lo publicó en redes sociales con la esperanza de recibir alguna pista sobre el carro.

“Yo eso lo publiqué en Facebook e inmediatamente se hicieron miles de reproducciones, por la cantidad de personas que me conocen, y el domingo en la madrugada me llamaron y me dijeron: ‘¿Quiere saber dónde está el carro que atropelló a su hermano?’. Fue lo único que me dijeron, y me mandaron la ubicación, luego de eso desactivaron el número", explicó.

Rodrigo tenía sus dudas acerca de esa llamada, pero al final decidió confiar en esa persona y esa decisión terminó siendo vital para el caso de su hermano.

“Dicho y hecho, nosotros dimos con el carro, estaba sin placas, todo golpeado y ya lo habían lavado, pero el responsable no estaba”.

Wilker estuvo varios días en coma inducido debido a las lesiones que sufrió.

Según contó Morales, al parecer, el auto era conducido por un hombre al momento del atropello, pero cuando encontraron el vehículo, la que se presentó fue su mamá, pues, en apariencia, el carro aparece a su nombre.

“Yo llamé al OIJ a la medianoche y hasta las 9 a. m. del lunes llegaron; incluso, nos dijeron que fuéramos a pedir videos, cuando eso les toca a ellos. Nosotros hicimos un 70% del trabajo de ellos”.

Morales contó que la investigación por el atropello de Wilker podría extenderse más de la cuenta, pues las autoridades ahora deben determinar quién era la persona que manejaba el vehículo cuando se dieron los hechos.

La familia del joven barbero les pide a las autoridades actuar con prontitud, para que el caso de Wilker no quede impune, como ha sucedido con otros accidentes de tránsito causados por imprudencias al volante.