Esta fecha será clave en caso de mamá asesinada y dejada en refrigerador

El Juzgado Penal de Heredia ya fijó fecha para la audiencia preliminar en el caso por el femicidio de la joven mamá Nadia Peraza, de 21 años, cuyo cuerpo fue hallado en un refrigerador en Heredia.

Allegados de Nadia Peraza aportaron esta foto el 1.° de marzo, diez días después de su desaparición, para tratar de dar con ella. Foto: OIJ. (Meghan Fonseca Guzmán)

La audiencia se programó para el 10 de octubre a las 2:30 p. m.

El abogado Francisco Herrera, defensor de Jeremy Mauricio Buzano Paisano, dio a conocer la fecha de la audiencia.

LEA MÁS: Tragedia consterna a una comunidad: tráiler atropelló y mató a un joven

En este periodo, la defensa, el Ministerio Público o la parte querellante podrán presentar objeciones, excepciones, solicitar sobreseimientos, medidas cautelares, anticipo de prueba o plantear la aplicación de figuras procesales como el procedimiento abreviado.

LEA MÁS: Familia de la actriz Natalia Rae le dedica un sentido mensaje tras su extraña muerte

El crimen de Nadia Peraza ocurrió entre el 6 de febrero y el 20 de abril de 2024 en San Rafael de Heredia.

Según la investigación del Ministerio Público, el sospechoso, aparentemente, la desmembró y colocó los restos en frascos, bolsas y pedazos de tela en la refri, el cual luego fue abandonado en el jardín de una vivienda en San Pablo de Heredia.

Sin embargo, el crimen ocurrió en San Rafael de Heredia, en el apartamento que la pareja compartía.

En esa casa la dueña encontró una bolsa que olía muy mal y pensando que era carne, la fue a tirar a un cafetal donde, posteriormente, el OIJ la recogió.

LEA MÁS: Líder de banda de acetileno y tres sujetos más están en fuga tras millonario robo

La alerta de que Nadia había desaparecido la dio su tío, pues no era común que ella se ausentara de ir a casa de su madre a ver a su hija.

La hija de Nadia y del sospechoso está al cuidado de su abuelita materna.